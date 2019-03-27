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В Киеве появился мурал с дополненной реальностью

На фасаде гимназии-интерната №13 по улице Новополевой, 106 в Соломенском районе на Отрадном появился 12-метровый мурал с дополненной реальностью.

В Киеве появился мурал с дополненной реальностью

В Киеве появился уникальный мурал со сказочным домом и птичкой колибри. Его нарисовал известный муралист Виталий Гидеван.

Если на работу художника навести смартфон, то птичка оживает.

– В этой школе не только учатся, но и живут дети с болезнями сердечно-сосудистой системы. Я хочу их поддержать и поделиться своим добром.

Уверен, что этот арт положительно повлияет на детей, даст им силы и вдохновение радоваться жизни. Поэтому я считаю, что не зря вложил все свои силы, средства и ресурсы на реализацию проекта, – рассказывает Гидеван.

Работу художник выполнил за пять дней и потратил 50 баллончиков краски.

Как оживить мурал

  1. Скачать приложение JuliviAr на смартфон в Аppstore или Playmarket.
  2. Запустить и навести смартфон на мурал или на фото мурала.
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В Киеве появился мурал с дополненной реальностью / 3 фотографии

Напомним, первый в Украине мурал с дополненной реальностью появился в Ровно.

Джерело: Vitaliy Gideone 

Фото: Vladimir Prihodski

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