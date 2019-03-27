На фасаде гимназии-интерната №13 по улице Новополевой, 106 в Соломенском районе на Отрадном появился 12-метровый мурал с дополненной реальностью.

В Киеве появился уникальный мурал со сказочным домом и птичкой колибри. Его нарисовал известный муралист Виталий Гидеван.

Если на работу художника навести смартфон, то птичка оживает.

– В этой школе не только учатся, но и живут дети с болезнями сердечно-сосудистой системы. Я хочу их поддержать и поделиться своим добром.

Уверен, что этот арт положительно повлияет на детей, даст им силы и вдохновение радоваться жизни. Поэтому я считаю, что не зря вложил все свои силы, средства и ресурсы на реализацию проекта, – рассказывает Гидеван.