В Украине впервые использовали технологию дополненной реальности для создания мурала Летающий город в Ровно.

Летающий город – это первый в Украине мурал, параллельно с нанесением рисунка которого создавалась также его цифровая визуализация. Современный городской шедевр в Ровно создавали волынские мастера.

Чтобы рисунок на 9-этажке “ожил”, нужно скачать приложение. Оно разработано для платформ iOS и Android. Далее нужно навести камеру смартфона или планшета на мурал и насладиться технологией дополненной реальности.

Приложение можно загрузить в AppleStore и Play Маркет. Фото: city-adm.rv.ua

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В мэрии города уже называют Летающий город – “изюминкой” Ровно для туристов.

Напомним, киевлянин сфотографировался на фоне 60 муралов столицы в тематических образах.