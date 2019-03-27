На фасаді гімназії-інтернату №13 за вулицею Новопольовою, 106 у Солом’янському районі на Відрадному з’явився 12-метровий мурал з доповненою реальністю.

У Києві з’явився унікальний мурал з казковим будинком і пташкою колібрі. Його намалював відомий мураліст Віталій Гідеван.

Якщо на роботу художника навести смартфон, то пташка оживає.

– У цій школі не тільки вчаться, а й живуть дітки з хворобами серцево-судинної системи. Я хочу їх підтримати і поділитися своїм добром.

Упевнений, що цей арт позитивно вплине на дітей, дасть їм сили і натхнення радіти життю. Тому я вважаю, що не дарма вклав усі свої сили, засоби та ресурси на реалізацію проекту, – розповідає Гідеван.