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У Києві з’явився мурал з доповненою реальністю

На фасаді гімназії-інтернату №13 за вулицею Новопольовою, 106 у Солом’янському районі на Відрадному з’явився 12-метровий мурал з доповненою реальністю.

У Києві з’явився мурал з доповненою реальністю

У Києві з’явився унікальний мурал з казковим будинком і пташкою колібрі. Його намалював відомий мураліст Віталій Гідеван.

Якщо на роботу художника навести смартфон, то пташка оживає.

– У цій школі не тільки вчаться, а й живуть дітки з хворобами серцево-судинної системи. Я хочу їх підтримати і поділитися своїм добром.

Упевнений, що цей арт позитивно вплине на дітей, дасть їм сили і натхнення радіти життю. Тому я вважаю, що не дарма вклав усі свої сили, засоби та ресурси на реалізацію проекту, – розповідає Гідеван.

Роботу митець виконав за п’ять днів і витратив 50 балончиків фарби.

Як оживити мурал

  1. Завантажити додаток JuliviAr на смартфон в Аppstore або Playmarket.
  2. Запустити і навести смартфон на мурал або на фото муралу.
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У Києві з’явився мурал з доповненою реальністю / 3 фотографии

Нагадаємо, перший в Україні мурал з доповненою реальністю з’явився у Рівному.

Джерело: Vitaliy Gideone 

Фото: Vladimir Prihodski

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