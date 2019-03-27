Российскую журналистку Маргариту Бондарь, которая работала на пропагандистское издание Украина.ру из холдинга Дмитрия Киселева, принудительно выдворили с территории Украины.

Маргарита Бондарь течение 2018 года по заказу Дмитрия Киселева публиковала в сети недостоверные и провокационные материалы о нарушении прав нацменьшинств представителями националистических организаций и “якобы бездействия украинской правоохранительной системы”.

Эксперты Министерства культуры пришли к выводу, что публикации Бондарь разжигали межнациональную и межэтническую вражду, а также дестабилизировали общественно-политическую ситуацию в Украине.

Из-за нарушения миграционного законодательства российскую журналистку должны принудительного выдворить из Украины до 31 марта – с запретом въезда на три года.

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К слову, в июне 2018 года российского телеведущего и доверенное лицо Путина на президентских выборах Евгения Примакова задержали в аэропорту Борисполь.