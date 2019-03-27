Російську журналістку Маргариту Бондар, яка працювала на пропагандистське видання Украина.ру з холдингу Дмитра Кисельова, примусово видворили з території України.

Маргарита Бондар протягом 2018 року на замовлення Дмитра Кисельова публікувала в мережі недостовірні та провокативні матеріали стосовно порушення прав нацменшин представниками націоналістичних організацій та “начебто бездіяльності української правоохоронної системи”.

Експерти Міністерства культури дійшли висновку, що публікації Бондар розпалювали міжнаціональну та міжетнічну ворожнечу, а також дестабілізували суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Через порушення міграційного законодавства російську журналістку мають примусового видворити з України до 31 березня – із забороною в`їзду на три роки.

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До слова, у червні 2018 року російського телеведучого і довірену особу Путіна на президентських виборах Євгена Примакова затримали в аеропорту Бориспіль.