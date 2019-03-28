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Факты / Украина

Новый этап репрессий: Путин объявил войну крымским татарам

27 марта в оккупированном Крыму российские силовики провели сразу 25 обысков у крымскотатарских активистов.

Новый этап репрессий: Путин объявил войну крымским татарам

Российские силовики провели 25 обысков у крымско-татарских активистов и задержали 20 человек.

Их обвиняют в том, что они состоят в международной панисламистской политической партии Хизб ут-Тахрир. В России она признана террористической.

С начала оккупации полуострова РФ осудила уже 29 человек за будто участие в Хизб ут-Тахрир.

Принадлежность татар к исламистам не доказана, однако все задержанные были активистами в составе общественной организации Крымская солидарность, которая борется с репрессиями на полуострове.

В Меджлисе заявили, что это начало нового этапа жестких репрессий и гонений крымских татар.

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Также они отметили, что целью таких действий является расправа с самой активной частью крымскотатарского населения.

Евросоюз осудил действия России и призвал прекратить произвольные обыски жилья крымских татар.

В России заявили, что действуют в рамках закона.

Украине остается внимательно документировать происходящие нарушения, чтобы потом можно было привлечь к ответственности организаторов и исполнителей репрессий против крымких татар.

Напомним, военный суд РФ приговорил фигурантов дела Хизб ут-Тахрир к 17 и 9 годам лишения свободы.

Фото: Крымская солидарность

Источник: Ранок у великому місті

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