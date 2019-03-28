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Факти / Україна

Новий етап репресій: Путін оголосив війну кримським татарам

27 березня в окупованому Криму російські силовики провели відразу 25 обшуків у кримськотатарських активістів.

Новий етап репресій: Путін оголосив війну кримським татарам

Російські силовики провели 25 обшуків у кримськотатарських активістів і затримали 20 осіб.

Їх звинувачують в тому, що вони входять до складу міжнародніої панісламістської політичної партії Хізб ут-Тахрір. У Росії вона визнана терористичною.

З початку окупації півострова РФ засудила вже 29 осіб за ніби участь в Хізб ут-Тахрір.

Належність татар до ісламістів не доведена, проте всі затримані були активістами в складі громадської організації Кримська солідарність, яка бореться з репресіями на півострові.

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У Меджлісі заявили, що це початок нового етапу жорстких репресій і гонінь кримських татар.

Також вони відзначили, що метою таких дій є розправа з найактивнішою частиною кримськотатарського населення.

Євросоюз засудив дії Росії та закликав припинити обшуки житла кримських татар.

У Росії заявили, що діють у рамках закону.

Україні залишається уважно документувати порушення, щоб потім можна було притягти до відповідальності організаторів і виконавців репресій проти татар.

Нагадаємо, воєнний суд РФ засудив фігурантів справи Хізб ут-Тахрір до 17 та 9 років позбавлення волі.

Фото: Кримська солідарність

Джерело: Ранок у великому місті

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