27 березня в окупованому Криму російські силовики провели відразу 25 обшуків у кримськотатарських активістів.

Російські силовики провели 25 обшуків у кримськотатарських активістів і затримали 20 осіб.

Їх звинувачують в тому, що вони входять до складу міжнародніої панісламістської політичної партії Хізб ут-Тахрір. У Росії вона визнана терористичною.

З початку окупації півострова РФ засудила вже 29 осіб за ніби участь в Хізб ут-Тахрір.

Належність татар до ісламістів не доведена, проте всі затримані були активістами в складі громадської організації Кримська солідарність, яка бореться з репресіями на півострові.

Читайте: В окупованому Криму не залишилося україномовних шкіл – правозахисники

У Меджлісі заявили, що це початок нового етапу жорстких репресій і гонінь кримських татар.

Також вони відзначили, що метою таких дій є розправа з найактивнішою частиною кримськотатарського населення.

Євросоюз засудив дії Росії та закликав припинити обшуки житла кримських татар.

У Росії заявили, що діють у рамках закону.

Україні залишається уважно документувати порушення, щоб потім можна було притягти до відповідальності організаторів і виконавців репресій проти татар.

Нагадаємо, воєнний суд РФ засудив фігурантів справи Хізб ут-Тахрір до 17 та 9 років позбавлення волі.

Фото: Кримська солідарність