Украинские военные точным ударом уничтожили блиндаж боевиков на Донбассе.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан сообщил в Facebook, что украинским военным на Донбассе удалось уничтожить блиндаж оккупантов в ответ на обстрел.

На опубликованном видео можно увидеть, как ВСУ наносят удар по позициям боевиков.

Оккупанты из состава 3-го мотострелкового батальона 3-й мотострелковой бригады российско-оккупационных войск понесли потери.

По информации разведки, погибли четверо боевиков.

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К слову, вчера в Луганской области ВСУ уничтожили командный пункт боевиков.

Фото: Анатолий Штирлиц

Видео: Анатолий Штирлиц