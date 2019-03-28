Українські військові точним ударом знищили бліндаж бойовиків на Донбасі.
Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан повідомив у Facebook, що українським військовим на Донбасі вдалося знищити бліндаж окупантів у відповідь на обстріл.
На опублікованому відео можна побачити, як ЗСУ завдають удару по позиціях бойовиків.
Окупанти зі складу 3-го мотострілецького батальйону 3-ї мотострілецької бригади російсько-окупаційних військ зазнали втрат.
За інформацією розвідки, загинули четверо бойовиків.
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До слова, вчора в Луганській області ЗСУ знищили командний пункт бойовиків.
Фото: Анатолий Штирлиц
Відео: Анатолий Штирлиц
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