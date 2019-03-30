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Факты / Украина

Вдова сенатора Маккейна возглавила миссию наблюдателей на выборах 2019

Вдова американского сенатора Джона Маккейна Синди Маккейн будет возглавлять миссию наблюдателей на выборах президента Украины.

Вдова сенатора Маккейна возглавила миссию наблюдателей на выборах 2019

Во время выборов президента Украины 2019 миссию наблюдателей Международного республиканского института возглавила Синди Маккейн вместе с Даниэлем Твининг.

Она уже прибыла в Киев.

Синди Маккейн отметила, что не знает лучшего способа почтить память своего мужа, чем демонстрировать постоянную поддержку свободы в стране, которой он так глубоко занимался.

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Она также добавила, что Джон Маккейн был горячим сторонником украинского народа и его воли. Он назвал свой визит в Украину во время Евромайдана одним из самых дорогих опытов, когда-либо имел.

Ранее Факты ICTV писали о том, что ЦИК зарегистрировала 600 международных наблюдателей.

Источник: Cindy McCain

Фото: Cindy McCain

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