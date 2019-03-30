Вдова американского сенатора Джона Маккейна Синди Маккейн будет возглавлять миссию наблюдателей на выборах президента Украины.

Во время выборов президента Украины 2019 миссию наблюдателей Международного республиканского института возглавила Синди Маккейн вместе с Даниэлем Твининг.

Она уже прибыла в Киев.

Синди Маккейн отметила, что не знает лучшего способа почтить память своего мужа, чем демонстрировать постоянную поддержку свободы в стране, которой он так глубоко занимался.

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Она также добавила, что Джон Маккейн был горячим сторонником украинского народа и его воли. Он назвал свой визит в Украину во время Евромайдана одним из самых дорогих опытов, когда-либо имел.

Ранее Факты ICTV писали о том, что ЦИК зарегистрировала 600 международных наблюдателей.

Источник: Cindy McCain

Фото: Cindy McCain