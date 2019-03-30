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Факти / Україна

Вдова сенатора Маккейна очолила місію спостерігачів на виборах 2019

Вдова американського сенатора Джона Маккейна Сінді Маккейн буде очолювати місію спостерігачів на виборах президента України.

Вдова сенатора Маккейна очолила місію спостерігачів на виборах 2019

Під час виборів президента України 2019 місію спостерігачів Міжнародного республіканського інституту  очолила Сінді Маккейн разом з Даніелем Твінінгом.

Вона вже прибула до Києва.

Сінді Маккейн зазначила, що не знає кращого способу вшанувати пам’ять свого чоловіка, ніж демонструвати постійну підтримку свободи в країні, якою він так глибоко переймався.

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Вона також додала, що  Джон Маккейн був гарячим прихильником українського народу та його волі. Він назвав свій візит до України  під час Євромайдану одним з найдорожчих досвідів, який коли-небудь мав.

Раніше Факти ICTV писали про те, що ЦВК зареєструвала 600 міжнародних спостерігачів.

Джерело: Cindy McCain

Фото: Cindy McCain

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