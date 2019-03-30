Вдова американського сенатора Джона Маккейна Сінді Маккейн буде очолювати місію спостерігачів на виборах президента України.

Під час виборів президента України 2019 місію спостерігачів Міжнародного республіканського інституту очолила Сінді Маккейн разом з Даніелем Твінінгом.

Вона вже прибула до Києва.

Сінді Маккейн зазначила, що не знає кращого способу вшанувати пам’ять свого чоловіка, ніж демонструвати постійну підтримку свободи в країні, якою він так глибоко переймався.

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Вона також додала, що Джон Маккейн був гарячим прихильником українського народу та його волі. Він назвав свій візит до України під час Євромайдану одним з найдорожчих досвідів, який коли-небудь мав.

Раніше Факти ICTV писали про те, що ЦВК зареєструвала 600 міжнародних спостерігачів.

Джерело: Cindy McCain

Фото: Cindy McCain