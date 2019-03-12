Сегодня ЦИК зарегистрировала 217 официальных наблюдателей на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта.

Общее количество наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на выборах 2019 составило 635 человек.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

ЦИК зарегистрировала 217 официальных наблюдателей на очередных выборах президента:

от Всемирного конгресса украинцев – 29;

от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ЕNЕМО)- 186;

от ФРГ – 1;

от международного Республиканского Института (МРИ) – 1.

Читайте: Каждый участок на выборах 2019 будет обеспечен патрулем – Аваков

К слову, с начала избирательного сезона в Украине правоохранители зафиксировали почти три тысячи сообщений о нарушениях.