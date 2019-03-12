Сегодня ЦИК зарегистрировала 217 официальных наблюдателей на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта.
Общее количество наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на выборах 2019 составило 635 человек.
Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.
ЦИК зарегистрировала 217 официальных наблюдателей на очередных выборах президента:
- от Всемирного конгресса украинцев – 29;
- от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ЕNЕМО)- 186;
- от ФРГ – 1;
- от международного Республиканского Института (МРИ) – 1.
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К слову, с начала избирательного сезона в Украине правоохранители зафиксировали почти три тысячи сообщений о нарушениях.
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