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Выборы 2019: ЦИК зарегистрировала 600 международных наблюдателей

Сегодня ЦИК зарегистрировала 217 официальных наблюдателей на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта.

Выборы 2019: ЦИК зарегистрировала 600 международных наблюдателей

Общее количество наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на выборах 2019 составило 635 человек.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

ЦИК зарегистрировала 217 официальных наблюдателей на очередных выборах президента:

  • от Всемирного конгресса украинцев – 29;
  • от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ЕNЕМО)- 186;
  • от ФРГ – 1;
  • от международного Республиканского Института (МРИ) – 1.

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К слову, с начала избирательного сезона в Украине правоохранители зафиксировали почти три тысячи сообщений о нарушениях.

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