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Факты / Украина

Курс доллара после первого тура выборов 2019 – прогноз

После первого тура президентских выборов вероятен незначительный рост курса доллара.

Курс доллара после первого тура выборов 2019 – прогноз

Первый тур выборов 2019 не отразится на валютном рынке сильными колебаниями.

-Через неделю доллар на межбанке может торговаться вблизи 27,5 грн, а наличный доллар в банках может котироваться около 27,4-27,6 грн, – рассказал аналитик Вадим Иосуб.

Перед выборами курс доллара изменился к гривне на разных сегментах валютного рынка. В целом доллар прибавил к гривне 0,8-1,6%.

Курс доллара за последнюю неделю официально снизился с 27,26 грн до 27,25 грн.

Читайте: В Украине проходит первый тур выборов президента (ОНЛАЙН)

К слову, ранее мы публиковали, как голосовать на выборах 2019.

Источник: РБК-Украина

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