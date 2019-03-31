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Факты / Украина / Политика

В Украине проходит первый тур выборов президента (ОНЛАЙН)

Сегодня в Украине проходят выборы президента. Факты ICTV следят за всеми важнейшими событиями.

Вибори 2019

Эти выборы стали рекордными в истории Украины. На них зарегистрировались 39 кандидатов в президенты, из-за чего и длина бюллетеня будет рекордной – 80 см.

В нем останутся фамилии даже тех семи кандидатов, которые заявили, что больше не будут участвовать в выборах. Отметку Выбыл запретили ставить в бюллетенях.

По всей Украине участки для голосования откроются в 8.00 и закроются в 20.00. Однако в ночь на 31 марта Украина также перейдет на летнее время, переведя часы на час вперед, поэтому не забудьте об этом, когда будете планировать день.

Факты ICTV также собрали все, что нужно знать о кандидатах на выборах президента Украины 2019.

На выборы с собой нужно взять паспорт, поскольку без него вы не сможете получить бюллетень и проголосовать.

После заполнения бюллетень нужно опустить в избирательную урну.

Если же у вас возникло желание порвать бюллетень, то лучше воздержаться. За такие действия вам грозит до 4 лет лишения свободы.

Голосовать на выборах президента будут в специально отведенных для этого кабинках. Избирателям нужно найти фамилию кандидата, за которого они хотят отдать свой голос и поставить напротив него галочку.

В день выборов запрещена любая агитация на избирательных участках и вблизи них, и это правило является одним из ключевых. Оно касается даже вашей одежды и аксессуаров.

Если на них есть символика кандидата, за которого вы хотите отдать голос, то вас не допустят до голосования.

В кабинке для голосования не могут присутствовать другие лица, а также запрещается вести фото- и видеосъемку.

Нельзя даже говорить, за кого вы собираетесь голосовать, или же показывать уже заполненный бюллетень другим людям.

На избирательном участке нельзя:

  • вести фото- и видеосъемку в кабинке;
  • проводить агитацию;
  • рассказывать о своем выборе;
  • входить с кем-то другим в кабинку для голосования;
  • показывать заполненный бюллетень;
  • выносить бюллетень с избирательного участка;
  • иметь при себе символику кандидатов.

К слову, президент Петр Порошенко заявил, что у него есть план на случай поражения на выборах.

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