Після першого туру президентських виборів буде незначне зростання курсу долара.
Перший тур виборів 2019 не позначиться на валютному ринку сильними коливаннями.
– Через тиждень долар на міжбанку може торгуватися близко 27,5 грн, а готівковий долар у банках може котируватися близько 27,4-27,6 грн, – розповів аналітик Вадим Іосуб.
Перед виборами курс долара змінився до гривні на різних сегментах валютного ринку. В цілому долар додав до гривні 0,8-1,6%.
Курс долара за останній тиждень офіційно знизився з 27,26 грн до 27,25 грн.
Читайте: В Україні проходить перший тур виборів президента (ОНЛАЙН)
До речі, раніше ми публіковали, як голосувати на виборах 2019.
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