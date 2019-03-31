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Курс долара після першого туру виборів 2019 – прогноз

Після першого туру президентських виборів буде незначне зростання курсу долара.

Курс долара після першого туру виборів 2019 – прогноз

Перший тур виборів 2019 не позначиться на валютному ринку сильними коливаннями.

– Через тиждень долар на міжбанку може торгуватися близко 27,5 грн, а готівковий долар у банках може котируватися близько 27,4-27,6 грн, – розповів аналітик Вадим Іосуб.

Перед виборами курс долара змінився до гривні на різних сегментах валютного ринку. В цілому долар додав до гривні 0,8-1,6%.

Курс долара за останній тиждень офіційно знизився з 27,26 грн до 27,25 грн.

Читайте: В Україні проходить перший тур виборів президента (ОНЛАЙН)

До речі, раніше ми публіковали, як голосувати на виборах 2019.

Джерело: РБК-Україна

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