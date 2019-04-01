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Факты / Украина

На Киев надвигается шторм

Сегодня в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с .

погода

Порывы ветра 15-18 м/с в Киеве ожидаются в ближайшее время и до конца суток.

При такой силе ветер может ломать сучья деревьев, а также срывать черепицу. Поэтому пресс-служба КГГА советует гражданам быть осторожнее и держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев. Также не стоит парковать машины под деревьями и ходить под высокими деревьям.

Читайте: Что делать, если на машину упало дерево

К слову, в Винницкой области в Хмельнике из-за падения дерева погибла 29-летняя женщина.

Источник: КГГА

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