Сегодня в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с .
Порывы ветра 15-18 м/с в Киеве ожидаются в ближайшее время и до конца суток.
При такой силе ветер может ломать сучья деревьев, а также срывать черепицу. Поэтому пресс-служба КГГА советует гражданам быть осторожнее и держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев. Также не стоит парковать машины под деревьями и ходить под высокими деревьям.
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К слову, в Винницкой области в Хмельнике из-за падения дерева погибла 29-летняя женщина.
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