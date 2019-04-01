Сьогодні у Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с.
Пориви вітру 15-18 м/с у Києві очікуються найближчим часом і до кінця доби.
При такій силі вітер може ламати гілля дерев, а також зривати черепицю. Тому прес-служба КМДА радить громадянам бути обережнішими і триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев. Також не варто паркувати машини під деревами і ходити під високими деревами.
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До речі, у Вінницькій області у Хмільнику через падіння дерева загинула 29-річна жінка.
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