На Донбассе оккупанты за день 10 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил, применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Погибла известная женщина-доброволец Яна Червоная с позывным Ведьма.

К сожалению, в зоне ООС сегодня погибли двое военных ВСУ, еще двое ранены.

К таким трагическим последствиям привело прямое попадание мины в блиндаж.

В результате обстрела позиций 54-й отдельной механизированной бригады погибли Яна Червоная и Александр Мелютин.

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Недавно бойцы ВСУ уничтожили командный пункт боевиков в Луганской области.

Источник: ООС