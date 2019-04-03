Парламентские выборы 2019 состоятся уже этой осенью. Факты ICTV рассказывают, что повлияет на будущий состав парламента, следует ли доверять социологии, а также вспоминают, как проходили выборы в Верховную Раду в 2014 году.

2019 – уникальный год двойных выборов. Если апрель посвящен выборам президента Украины, то уже в октябре состоятся выборы в Раду.

Те кандидаты, которые не прошли во второй тур, уже начинают активную подготовку к парламентской кампании.

О своем курсе в Верховную Раду почти сразу заявили лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко, и лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.

Когда парламентские выборы в Украине?

Парламентские выборы в Украине проходят раз в пять лет. Ближайшие будут уже 27 октября 2019.

Последние выборы прошли в 2014. Они были внеочередными в связи с роспуском предыдущего созыва.

Как выбирают народных депутатов?

Напоминаем, что в Верховной Раде заседает 450 народных депутатов. Выбирают их по смешанной системе – 225 человек выбирают в общегосударственном многомандатном округе по спискам от политических партий (проходят партии, преодолевшие барьер), еще 225 – по мажоритарной системе в одномандатных округах (выбирают кандидатов, набравших большинство голосов в своем округе).

Избирательный барьер составляет 5%, то есть, в Раду проходят только те партии, которые его одолевают. Согласно полученным рейтингам, распределяется и количество мест.

Как происходили парламентские выборы в 2014 году?

Явка на парламентских выборах традиционно немного ниже, чем на президентских. В прошлый раз она составила 51,9%. Для сравнения, на президентских было 60,29%.

В 2014 году в парламент прошли шесть партий – Народный фронт (22,14%), БПП (21,82%), Самопомощь (10,97%), Оппозиционный блок (9,43%), Радикальная партия (7,44% ) и Батькивщина (5,68%). Соответственно, больше всего мест получил Народный фронт – 64, меньше всего – Батькивщина, только 17.

Примечательно, что партия Петра Порошенко, который со значительным отрывом победил в первом туре, заняла только второе место. Эксперты связывали это с его деятельностью в первые несколько месяцев работы, которая не полностью оправдала ожидания избирателей.

С другой стороны, довольно высокий показатель получил Оппозиционный блок, учитывая, что только что состоялась революция и доверие к бывшей Партии Регионов должно было наоборот снизиться. Тем не менее, пророссийская партия прошла в Раду.

Значительную поддержку потеряла Батькивщина. Учитывая, что в 2012 году она имела 25,5% голосов, то в 2014 – только 5,6%, с трудом преодолев барьер.

Что говорят социологи?

Социологи еще до президентских выборов делали опросы относительно настроений украинцев насчет возможного состава парламента.

Так, в феврале шансы пройти в Верховную Раду имели следующие партии:

Слуга Народа – 22,7%;

Батькивщина – 16,9%;

БПП – 16,2%;

Оппозиционная платформа За Жизнь – 11,4%;

Гражданская позиция – 6%;

Радикальная партия -5,7%.

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Однако теперь ситуация меняется, поскольку до недавнего времени нерейтинговый кандидат Игорь Смешко набрал на президентских выборах 6%, что может дать его партии место в будущем парламенте.

Стоит ли доверять социологии?

Социология очень показательна в плане рейтингов кандидатов. Летом, например, Юлия Тимошенко была лидером опросов, а еще в декабре еще уверенно выходила во второй тур. Зато Игорь Смешко с трудом набирал 2%, однако, чем ближе к выборам, тем стремительнее росли его рейтинги.

Напомним, ранее Факты ICTV исследовали, как менялись рейтинги кандидатов в президенты.

Мы проанализировали, насколько точными оказались прогнозы социологов о результатах президентских выборов.

Следовательно, результаты оказались несколько выше, чем прогнозировали социологи. Многие избиратели до последнего не знали, идти ли на выборы, другие – не могли определиться с фаворитом, еще кто-то – передумал. Так, рейтинг Владимира Зеленского, который не превышал 20%, оказался в итоге выше 30%.

Превысил ожидаемые показатели и Юрий Бойко. Если до выборов его поддержка была на уровне 5-6%, по результатам экзит-пола – около 10%, то в итоге он получил 11,6%.

Самая высокая погрешность Национального экзит-пола составила лишь 1,97%, при заявленных 2,5%.

Все зависит от президента

Политологи не берутся прогнозировать, каким будет будущий парламент.

– Есть вещи, которые зависят от эмоционально-чувствительного фона в стране, который очень быстро реагирует на какие-то события, что с точки зрения политической аналитики невозможно объяснить, – говорит Виталий Бала.

На самом деле ситуация зависит от того, кто станет президентом и какой будет его деятельность, объясняет эксперт.

– Если будет новый президент, его действия могут привести к тому, что граждане разочаруются в партии, которая имеет высокую поддержку. Это может изменить конфигурацию будущего парламента.

Он добавляет, что от того, кто станет президентом, будет зависеть деятельность действующего парламента. А уже из того, на каких вопросах они будут концентрироваться, станет понятно, какие политические силы будут себя позиционировать к участию в парламентских выборах.

Интрига текущего месяца – кто станет шестым президентом Украины. Уже исходя из этого, в большей степени, будут зависеть и шансы партий на преодоление барьера и их риторика во время предвыборной кампании. Она, кстати, стартует уже в июле.

Лилия Ященко