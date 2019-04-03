Парламентские выборы 2019 состоятся уже этой осенью. Факты ICTV рассказывают, что повлияет на будущий состав парламента, следует ли доверять социологии, а также вспоминают, как проходили выборы в Верховную Раду в 2014 году.
2019 – уникальный год двойных выборов. Если апрель посвящен выборам президента Украины, то уже в октябре состоятся выборы в Раду.
Те кандидаты, которые не прошли во второй тур, уже начинают активную подготовку к парламентской кампании.
О своем курсе в Верховную Раду почти сразу заявили лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко, и лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.
Когда парламентские выборы в Украине?
Парламентские выборы в Украине проходят раз в пять лет. Ближайшие будут уже 27 октября 2019.
Последние выборы прошли в 2014. Они были внеочередными в связи с роспуском предыдущего созыва.
Как выбирают народных депутатов?
Напоминаем, что в Верховной Раде заседает 450 народных депутатов. Выбирают их по смешанной системе – 225 человек выбирают в общегосударственном многомандатном округе по спискам от политических партий (проходят партии, преодолевшие барьер), еще 225 – по мажоритарной системе в одномандатных округах (выбирают кандидатов, набравших большинство голосов в своем округе).
Избирательный барьер составляет 5%, то есть, в Раду проходят только те партии, которые его одолевают. Согласно полученным рейтингам, распределяется и количество мест.
Как происходили парламентские выборы в 2014 году?
Явка на парламентских выборах традиционно немного ниже, чем на президентских. В прошлый раз она составила 51,9%. Для сравнения, на президентских было 60,29%.
В 2014 году в парламент прошли шесть партий – Народный фронт (22,14%), БПП (21,82%), Самопомощь (10,97%), Оппозиционный блок (9,43%), Радикальная партия (7,44% ) и Батькивщина (5,68%). Соответственно, больше всего мест получил Народный фронт – 64, меньше всего – Батькивщина, только 17.
Примечательно, что партия Петра Порошенко, который со значительным отрывом победил в первом туре, заняла только второе место. Эксперты связывали это с его деятельностью в первые несколько месяцев работы, которая не полностью оправдала ожидания избирателей.
С другой стороны, довольно высокий показатель получил Оппозиционный блок, учитывая, что только что состоялась революция и доверие к бывшей Партии Регионов должно было наоборот снизиться. Тем не менее, пророссийская партия прошла в Раду.
Значительную поддержку потеряла Батькивщина. Учитывая, что в 2012 году она имела 25,5% голосов, то в 2014 – только 5,6%, с трудом преодолев барьер.
Что говорят социологи?
Социологи еще до президентских выборов делали опросы относительно настроений украинцев насчет возможного состава парламента.
Так, в феврале шансы пройти в Верховную Раду имели следующие партии:
- Слуга Народа – 22,7%;
- Батькивщина – 16,9%;
- БПП – 16,2%;
- Оппозиционная платформа За Жизнь – 11,4%;
- Гражданская позиция – 6%;
- Радикальная партия -5,7%.
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Однако теперь ситуация меняется, поскольку до недавнего времени нерейтинговый кандидат Игорь Смешко набрал на президентских выборах 6%, что может дать его партии место в будущем парламенте.
Стоит ли доверять социологии?
Социология очень показательна в плане рейтингов кандидатов. Летом, например, Юлия Тимошенко была лидером опросов, а еще в декабре еще уверенно выходила во второй тур. Зато Игорь Смешко с трудом набирал 2%, однако, чем ближе к выборам, тем стремительнее росли его рейтинги.
Напомним, ранее Факты ICTV исследовали, как менялись рейтинги кандидатов в президенты.
Мы проанализировали, насколько точными оказались прогнозы социологов о результатах президентских выборов.
Следовательно, результаты оказались несколько выше, чем прогнозировали социологи. Многие избиратели до последнего не знали, идти ли на выборы, другие – не могли определиться с фаворитом, еще кто-то – передумал. Так, рейтинг Владимира Зеленского, который не превышал 20%, оказался в итоге выше 30%.
Превысил ожидаемые показатели и Юрий Бойко. Если до выборов его поддержка была на уровне 5-6%, по результатам экзит-пола – около 10%, то в итоге он получил 11,6%.
Самая высокая погрешность Национального экзит-пола составила лишь 1,97%, при заявленных 2,5%.
Все зависит от президента
Политологи не берутся прогнозировать, каким будет будущий парламент.
– Есть вещи, которые зависят от эмоционально-чувствительного фона в стране, который очень быстро реагирует на какие-то события, что с точки зрения политической аналитики невозможно объяснить, – говорит Виталий Бала.
На самом деле ситуация зависит от того, кто станет президентом и какой будет его деятельность, объясняет эксперт.
– Если будет новый президент, его действия могут привести к тому, что граждане разочаруются в партии, которая имеет высокую поддержку. Это может изменить конфигурацию будущего парламента.
Он добавляет, что от того, кто станет президентом, будет зависеть деятельность действующего парламента. А уже из того, на каких вопросах они будут концентрироваться, станет понятно, какие политические силы будут себя позиционировать к участию в парламентских выборах.Читайте: Когда в Украине парламентские выборы Парламентские выборы 2019: эксперт прогнозирует сюрпризы и "котов в мешке" Гриценко идет на парламентские выборы
Интрига текущего месяца – кто станет шестым президентом Украины. Уже исходя из этого, в большей степени, будут зависеть и шансы партий на преодоление барьера и их риторика во время предвыборной кампании. Она, кстати, стартует уже в июле.
Лилия Ященко