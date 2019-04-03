PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Пошлина на экспорт металлолома увеличена: Порошенко подписал закон

Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий повышение пошлины на экспорт металлолома.

Петро Порошенко підписав указ

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №9474, который предусматривает повышение пошлины на отходы и лом черных металлов с €42 до €58 за тонну.

Согласно закону, такие цены устанавливаются на еще два года.

Читайте: Если экспорт металлолома станет беспошлинным, 30 тысяч украинцев потеряют рабочие места – глава ассоциации

Верховная Рада проголосовала за этот закон 28 февраля.

Повышение пошлины должно принести в госбюджет 1,5 млрд грн.

Напомним, в мае 2018 года пошлину повысили с €30 до €42 за тонну.

К слову, эксперты утверждают, что в течение 5-10 лет металлургия будет флагманом валютной выручки.

Источник: Верховная Рада

Фото: Администрация Президента

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Команда Порошенко ответила на требования штаба Зеленского
Штаб Зеленского выдвинул требования к Порошенко
Как дебаты могут повлиять на рейтинги второго тура
Соцсети запустили флешмоб с требованием дебатов между Порошенко и Зеленским
Руководство Укроборонпрома проверят на полиграфе – Порошенко
Порошенко может победить во втором туре выборов – социолог назвала условие
Зеленский может не прийти на дебаты из-за концертного графика – Разумков
Социолог рассказал, как могут распределиться голоса во втором туре выборов
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка