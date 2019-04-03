Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий повышение пошлины на экспорт металлолома.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №9474, который предусматривает повышение пошлины на отходы и лом черных металлов с €42 до €58 за тонну.

Согласно закону, такие цены устанавливаются на еще два года.

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Верховная Рада проголосовала за этот закон 28 февраля.

Повышение пошлины должно принести в госбюджет 1,5 млрд грн.

Напомним, в мае 2018 года пошлину повысили с €30 до €42 за тонну.

К слову, эксперты утверждают, что в течение 5-10 лет металлургия будет флагманом валютной выручки.