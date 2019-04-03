Петро Порошенко підписав закон, що передбачає підвищення мита на експорт металобрухту.

Президент України Петро Порошенко підписав закон №9474, який передбачає підвищення мита на відходи та брухт чорних металів з € 42 до € 58 за тонну.

Згідно з законом, такі ціни встановлюються на ще два роки.

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Верховна Рада проголосувала за закон 28 лютого.

Підвищення мита має принести до держбюджету 1,5 млрд грн.

Нагадаємо, в травні 2018 року мито підвищили з € 30 до € 42 за тонну.

До слова, експерти стверджують, що протягом 5-10 років металургія буде флагманом валютної виручки.