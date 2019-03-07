Глава объединения Укрметаллургпром Александр Каленков рассказал о негативных последствиях отмены пошлины на вывоз металлолома в Украине.

Отмена пошлины на вывоз металлолома из Украины будет иметь ряд негативных последствий для экономики Украины. Одна из них – потеря 30 тысяч рабочих мест, в основном в металлургии. Об этом заявил глава объединения Укрметаллургпром Александр Каленков в прямом эфире телеканала 112 Украина.

По данным Каленкова, действие пошлины, которое продолжается уже два года, сыграло крайне полезную роль для экономики Украины, и в частности, сумело возобновить работу металлургических предприятий.

– Мы можем вспомнить, что было до того, как начала действовать повышенная пошлина. Она действует уже на протяжении двух лет, а за год до ее повышения некоторые электрометаллургические предприятия стояли по 2-2,5 месяца, – заявил Каленков.

Кроме того, по словам Каленкова, в результате отмены пошлины удар будет нанесен и по смежным отраслям, таким образом количество потерянных рабочих мест можно умножить на два.

По информации Каленкова, сегодня в мире все страны пытаются сохранить стратегическое сырье – металлолом внутри страны.

– Всеми правдами и неправдами страны, в которых есть металлургическая продукция, стараются сохранить это сырье, – заявил глава объединения.

Ранее Верховная Рада проголосовала за продление действия пошлины на экспорт металлолома. Однако, в парламенте было зарегистрирован законопроект об отмене этого решения.

По словам Каленкова, беспошлинный вывоз металлолома выгоден людям, занимающимся вывозом этого вида сырья за рубеж.

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– Это недобросовестные ломозаготовители, которым просто все равно на чем зарабатывать. Получит от этого выгоду бюджет или не получит – им главное дороже продать, – заявил Каленков.

Напомним, эксперты утверждают, что в течение 5-10 лет металлургия будет флагманом валютной выручки.