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Факты / Украина / Политика

Россия перебросила на Донбасс новейшие системы вооружения

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала новейшее вооружение на временно оккупированной территории Луганской области.

Россия перебросила на Донбасс новейшие системы вооружения

Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ увидели российские новейшие системы вооружения на временно оккупированной территории Донбасса.

– Российские системы вооружения – автоматизированная станция помех Р-330Ж Житель и комплекс радиоэлектронной борьбы Тирадо-2, зафиксированные Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ неподалеку от н. п. Южная Ломоватка, на оккупированной Россией части Донбасса, – написали представители ОБСЕ.

Новейшие системы вооружения зафиксированы в районе Южная Ломоватка Луганской области.

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Напомним, на Донбассе оккупанты за день 10 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил, применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Погибла женщина-доброволец Яна Червоная с позывным Ведьма.

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