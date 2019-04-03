Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала новейшее вооружение на временно оккупированной территории Луганской области.

Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ увидели российские новейшие системы вооружения на временно оккупированной территории Донбасса.

– Российские системы вооружения – автоматизированная станция помех Р-330Ж Житель и комплекс радиоэлектронной борьбы Тирадо-2, зафиксированные Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ неподалеку от н. п. Южная Ломоватка, на оккупированной Россией части Донбасса, – написали представители ОБСЕ.

Російські новітні системи озброєння – автоматизована станція перешкод Р-330Ж “Житель” та комплекс радіоелектронної боротьби “Тірада-2”, зафіксовані Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ неподалік від н.п. Южна Ломуватка, на окупованій Росією частині Донбасу pic.twitter.com/AsKAIRUpQD — UKR Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) 3 апреля 2019 г.

Новейшие системы вооружения зафиксированы в районе Южная Ломоватка Луганской области.

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Напомним, на Донбассе оккупанты за день 10 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил, применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Погибла женщина-доброволец Яна Червоная с позывным Ведьма.