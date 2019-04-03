Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала новітнє озброєння на тимчасово окупованій території Луганської області.

Спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ побачили російські новітні системи озброєння на тимчасово окупованій території Донбасу.

– Російські системи озброєння – автоматизована станція перешкод Р-330Ж Житель і комплекс радіоелектронної боротьби Тірада-2, зафіксовані Спеціальної моніторингової місією ОБСЄ неподалік від н. п. Южна Ломуватка, на окупованій Росією частині Донбасу, – написали представники ОБСЄ.

Російські новітні системи озброєння – автоматизована станція перешкод Р-330Ж “Житель” та комплекс радіоелектронної боротьби “Тірада-2”, зафіксовані Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ неподалік від н.п. Южна Ломуватка, на окупованій Росією частині Донбасу pic.twitter.com/AsKAIRUpQD — UKR Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) 3 апреля 2019 г.

Новітні системи озброєння зафіксовані в районі Южна Ломуватка Луганської області.

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Нещодавно, на Донбасі окупанти за день 10 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об’єднаних сил, застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Загинула жінка-доброволець Яна Червона з позивним Відьма.