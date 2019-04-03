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Факти / Україна / Політика

Росія перекинула на Донбас новітні системи озброєння

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала новітнє озброєння на тимчасово окупованій території Луганської області.

Росія перекинула на Донбас новітні системи озброєння

Спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ побачили російські новітні системи озброєння на тимчасово окупованій території Донбасу.

– Російські системи озброєння – автоматизована станція перешкод Р-330Ж Житель і комплекс радіоелектронної боротьби Тірада-2, зафіксовані Спеціальної моніторингової місією ОБСЄ неподалік від н. п. Южна Ломуватка, на окупованій Росією частині Донбасу, –  написали представники ОБСЄ.

Новітні системи озброєння зафіксовані в районі Южна Ломуватка Луганської області.

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Нещодавно, на Донбасі окупанти за день 10 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об’єднаних сил, застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Загинула жінка-доброволець Яна Червона з позивним Відьма.

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