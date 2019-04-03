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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Суд с Газпромом: Нафтогаз заплатит юристам €14 млн

Нафтогаз заключил контракт с компанией Wikborg Rein Advokatfirma AS на сумму €14 млн.

Суд с Газпромом: Нафтогаз заплатит юристам €14 млн

НАК Нафтогаз заключил контракт с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma AS. Юристы фирмы будут представлять интересы украинской компании в суде с российским Газпромом.

Стоимость контракта составляет €14 млн.

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Норвежские юристы будут сопровождать судебный процесс против Газпрома относительно условий и объемов транзита газа из России по территории Украины в течение 2009-2019 годов.

Заключенный договор предусматривает почасовую оплату работы юристов, которая оценивается от €261 до €475.

Напомним, Газпром хочет заключить с Нафтогазом мировое соглашение и отказывается платить $2,7 млрд долгов по решению Стокгольмского арбитража.

Источник: Prozorro

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