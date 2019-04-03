Нафтогаз уклав контракт з компанією Wikborg Rein Advokatfirma AS на суму €14 млн.

НАК Нафтогаз уклав контракт з норвезькою компанією Wikborg Rein Advokatfirma AS. Юристи фірми представлятимуть інтереси української компанії в суді з російським Газпромом.

Вартість контракту складає €14 млн.

Читайте: РФ не припинить експорт газу по українській ГТС – названо причину

Норвезькі юристи супроводжуватимуть судовий процес проти Газпрому щодо умов і обсягів транзиту газу з Росії по території України протягом 2009-2019 років.

Укладений договір передбачає погодинну оплату роботи юристів, яка оцінюється від €261 до €475.

Нагадаємо, Газпром хоче укласти з Нафтогазом мирову угоду та відмовляється сплачувати $2,7 млрд боргів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Джерело: Prozorro