Премьер-министр Владимир Гройсман предложил с 2020 года ввести страховку для людей, находящихся в зоне риска, от заболевания раком.

На заседании Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман заявил о необходимости введения государственного страхования для граждан, находящихся в зоне риска онкозаболеваний.

– Я считаю, что, по крайне мере, с 2020 года надо внедрить механизм гарантирования человеку получения всего финансирования на лечение, возможно, через механизм страхования, даже государственного страхования, – отметил он.

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По его словам, этим может заняться Национальная служба здоровья, и для этого необходимо найти механизм – каким образом защитить людей от рака.

Кстати, в Украине летом введут бесплатную диагностику рака.

Фото: Урядовий портал