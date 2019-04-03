Премьер-министр Владимир Гройсман предложил с 2020 года ввести страховку для людей, находящихся в зоне риска, от заболевания раком.
На заседании Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман заявил о необходимости введения государственного страхования для граждан, находящихся в зоне риска онкозаболеваний.
– Я считаю, что, по крайне мере, с 2020 года надо внедрить механизм гарантирования человеку получения всего финансирования на лечение, возможно, через механизм страхования, даже государственного страхования, – отметил он.
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По его словам, этим может заняться Национальная служба здоровья, и для этого необходимо найти механизм – каким образом защитить людей от рака.
Кстати, в Украине летом введут бесплатную диагностику рака.
Фото: Урядовий портал