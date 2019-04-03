В Украине можно будет получить направление на бесплатную диагностику по выявлению рака.

Направление на бесплатное прохождение скрининговых исследований на наличие онкологических заболеваний можно будет получить уже летом.

По словам и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, в гарантированном пакете услуг первичного звена есть скрининговые тесты на рак.

Летом этого года правительство планирует развивать программу Бесплатная диагностика, где будут дополнительные тесты, которые помогут выявлять заболевания на ранних стадиях.

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Ульяна Супрун отметила, что каждый, кто имеет семейного врача, сможет пойти к нему и получить направление на бесплатную диагностику по онкозаболеваниям.

Она также добавила, что в Украине высокий показатель смертности от рака именно из-за поздней диагностики.

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