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Факти / Україна / Суспільство

В Україні можуть ввести медстраховку від раку

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман запропонував з 2020 року ввести страховку для людей, що знаходяться в зоні ризику, від захворювання на рак.

Володимир Гройсман

На засіданні Кабміну прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив про необхідність введення державного страхування для громадян, які перебувають в зоні ризику онкозахворювань.

– Я вважаю, що, принаймні, з 2020 року треба впровадити механізм гарантування людині отримання всього фінансування на лікування, можливо, через механізм страхування, навіть державного страхування, – зазначив він.

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За його словами, цим може зайнятися Національна служба здоров’я, і ​​для цього необхідно знайти механізм – яким чином захистити людей від раку.

До речі, в Україні влітку запровадять безкоштовну діагностику раку.

Фото: Урядовий портал

Джерело: Інтерфакс-Україна

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