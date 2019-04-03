Суд обязал подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк Владислава Мангера надеть электронный браслет и сдать загранпаспорта.

Соответствующее решение принял Шевченковский райсуд Киева.

Подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк, голову Херсонского облсовета Владислава Мангера обязали надеть электронный браслет и сдать загранпаспорта.

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Также срок действия меры продлили на 60 дней – до 1 июня.

Однако суд отказал в ходатайстве прокурора об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей.

Мангер заявил, что будет обжаловать решение суда.

Ранее Факты ICTV писали, что Владиславу Мангеру грозит пожизненное заключение, если докажут его причастность к организации убийства Екатерины Гандзюк.