Суд обязал подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк Владислава Мангера надеть электронный браслет и сдать загранпаспорта.
Соответствующее решение принял Шевченковский райсуд Киева.
Подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк, голову Херсонского облсовета Владислава Мангера обязали надеть электронный браслет и сдать загранпаспорта.
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Также срок действия меры продлили на 60 дней – до 1 июня.
Однако суд отказал в ходатайстве прокурора об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей.
Мангер заявил, что будет обжаловать решение суда.
Ранее Факты ICTV писали, что Владиславу Мангеру грозит пожизненное заключение, если докажут его причастность к организации убийства Екатерины Гандзюк.