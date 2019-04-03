Суд зобов’язав підозрюваного у вбивстві Катерини Гандзюк Владислава Мангера вдягти електронний браслет та здати закордонні паспорти.

Відповідне рішення ухвалив Шевченківський райсуд Києва.

Підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк, голову Херсонської облради Владислава Мангера зобов’язали вдягти електронний браслет та здати закордонні паспорти.

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Також термін дії запобіжного продовжили на 60 днів – до 1 червня.

Проте суд відмовив у клопотанні прокурора щодо зміни запобіжного заходу із застави на тримання під вартою.

Мангер заявив, що буде оскаржувати рішення суду.

Раніше Факти ICTV писали, що Владиславу Мангеру загрожує довічне ув’язнення, якщо доведуть його причетність до організації убивства Катерини Гандзюк.