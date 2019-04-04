Экологический налог в Украине регулярно повышается, но экологическая обстановка не становится лучше из-за неэффективного использования средств налога.

Об этом сообщает в своем материале издание Минпром.

Согласно данным, приведенными журналистами, даже снижение количества предприятий не значительно влияет на количество выбросов.

– Если в 2015 году 11303 предприятий дали 2,857 млн тонн выбросов, то в 2016 году 9630 предприятий – 3,078 млн тонн. Таким образом, выбросы в пересчете на один стационарный источник промышленного загрязнения возросли с 253 тонн до 320 тонн. Что же происходит?

Очевидно, что такое возможно только в одном случае: если не реализуются природоохранные мероприятия. Но при этом все без исключения предприятия, у которых по роду деятельности есть промышленные выбросы, платят так называемый “экологический налог”. От этого никто никого не освобождал, – пишет издание.

По данным Минпрома, вполне логично, что средства от поступления эко-налога должны направляться на улучшение экологической обстановки в стране и прежде всего в самых экологически неблагополучных регионах. Однако на деле такое не происходит.

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– Государство вместо заботы о здоровье граждан просто занимается поборами с промышленников, используя чувствительную для общества тему экологии. Собственно, именно так оно сейчас происходит. Поскольку 45% средств, поступающих от эко-налога, прямиком идут в общий фонд госбюджета. А оттуда они могут направляться куда угодно: например, на закупку новой мебели или лимузинов для чиновников. Или вообще мертвым грузом лежать на едином казначейском счету Кабинета министров Украины, – пишут журналисты.

К слову, Факты ICTV узнали, что с экологическим состоянием Крыма и Донбасса и угрожает ли Украине экологическая опасность.