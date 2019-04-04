Екологічний податок в Україні регулярно підвищується, але екологічна обстановка не стає кращою через неефективне використання коштів податку.

Про це повідомляє у своєму матеріалі видання Мінпром.

Згідно даних, наведених журналістами, навіть зниження кількості підприємств не значно впливає на кількість викидів.

– Якщо в 2015 році 11303 підприємств дали 2,857 млн тонн викидів, то в 2016 році 9630 підприємств – 3,078 млн тонн. Таким чином, викиди в перерахунку на одне стаціонарне джерело промислового забруднення зросли з 253 тонн до 320 тонн. Що ж відбувається?

Очевидно, що таке можливо тільки в одному випадку: якщо не реалізуються природоохоронні заходи. Але при цьому всі без виключення підприємства, у яких за родом діяльності є промислові викиди, платять так званий “екологічний податок”. Від цього ніхто нікого не звільняв, – пише видання.

За даними Мінпрому, цілком логічно, що кошти від надходження еко-податку повинні спрямовуватися на поліпшення екологічної обстановки в країні і перш за все в самих екологічно неблагополучних регіонах. Однак насправді таке не відбувається.

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– Держава замість турботи про здоров’я громадян просто займається поборами з промисловців, використовуючи чутливу для суспільства тему екології. Власне, саме так воно зараз відбувається. Оскільки 45% коштів, що надходять від еко-податку, прямо йдуть в загальний фонд держбюджету. А звідти вони можуть направлятися куди завгодно: наприклад, на закупівлю нових меблів або лімузинів для чиновників. Або взагалі лежати мертвим вантажем на єдиному казначейському рахунку Кабінету міністрів України, – пишуть журналісти.

До речі, Факти ICTV дізнались, що з екологічним станом Криму та Донбасу та чи загрожує Україні екологічна небезпека.