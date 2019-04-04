Киевсовет принял решение о переименовании одной из улиц столицы в честь покойного сенатора США Джона Маккейна.

Киевский городской совет решил переименовать улицу Ивана Кудри в честь покойного сенатора США Джона Маккейна.

За соответствующее решение высказался 71 депутат Киевсовета.

Решение переименовать именно улицу Ивана Кудри было принято из-за того, что он был руководителем подпольной разведывательно-диверсионной группы в Киеве во времена Второй мировой войны и боролся с “украинскими националистами”.

– К нам обращались общественные организации, жители, была зарегистрирована электронная петиция к городским властям с предложением увековечить имя Джона Маккейна в столичной топонимике, – говорится в сообщении.

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Киевсовет получил письмо от жены сенатора Синди Маккейн, в котором выражается поддержка инициативе о переименовании улицы.

Ранее президент Петр Порошенко предлагал назвать одну из улиц в Киеве в честь американского сенатора Джона Маккейна.