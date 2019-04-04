Київрада прийняла рішення щодо перейменування однієї з вулиць столиці на честь покійного сенатора США Джона Маккейна.

Київська міська рада вирішила перейменувати вулицю Івана Кудрі на честь покійного сенатора США Джона Маккейна.

За відповідне рішення висловився 71 депутат Київради.

Рішення перейменувати саме вулицю Івана Кудрі було прийнято через те, що він був керівником підпільної розвідувально-диверсійної групи у Києві за часів Другої світової війни і боровся з “українськими націоналістами”.

– До нас зверталися громадські організації, жителі, була зареєстрована електронна петиція до міської влади з пропозицією увічнити ім’я Джона Маккейна у столичній топоніміці, – йдеться у повідомленні.

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Київрада отримала лист від дружини сенатора Сінді Маккейн, в якому висловлюється підтримка ініціативи щодо перейменування вулиці.

Раніше президент Петро Порошенко пропонував назвати одну з вулиць у Києві на честь американського сенатора Джона Маккейна.