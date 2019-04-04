ВСУ уничтожили двух боевиков и вражескую БМП в районе проведения операции Объединенных сил.

Украинские военные уничтожили двух боевиков и БМП оккупантов в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Пророссийские боевики шесть раз открывали огонь по позициям сил ООС.

Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов они вели огонь в районе Новотроицкого.

Вблизи Лебединского ВСУ попали под огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Из минометов калибров 120 и 82 мм боевики обстреляли военных возле Крымского. Из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия открыли огонь неподалеку Новолуганского, а из стрелкового оружия – в районе Станицы Луганской.

Потерь среди украинских военных нет.

Ранее на Донбассе погибла женщина-доброволец Яна Червоная с позывным Ведьма.

Источник: ООС