PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

ВСУ уничтожили двух боевиков и вражескую БМП на Донбассе

ВСУ уничтожили двух боевиков и вражескую БМП в районе проведения операции Объединенных сил.

ВСУ уничтожили двух боевиков и вражескую БМП на Донбассе

Украинские военные уничтожили двух боевиков и БМП оккупантов в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Пророссийские боевики шесть раз открывали огонь по позициям сил ООС.

Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов они вели огонь в районе Новотроицкого.

Вблизи Лебединского ВСУ попали под огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте: Следы от пуль и пробоины: на Донбассе боевики обстреляли две школы

Из минометов калибров 120 и 82 мм боевики обстреляли военных возле Крымского. Из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия открыли огонь неподалеку Новолуганского, а из стрелкового оружия – в районе Станицы Луганской.

Потерь среди украинских военных нет.

Ранее на Донбассе погибла женщина-доброволец Яна Червоная с позывным Ведьма.

Источник: ООС

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Россия перебросила на Донбасс новейшие системы вооружения
Яна Червона и Александр Милютин: какими они были и последние кадры воинов
Потери в зоне ООС: погибли Яна Червоная и Сергей Милютин
Украинские разведчики заняли часть серой зоны возле Донецка
Военные ООС повышенные выплаты получат в апреле
Предвыборная кампания Зеленского: Крым, Донбасс и тюрьма за неуплату налогов
За кого проголосовали военные ООС на выборах 2019
Весенний призыв 2019: кто подлежит, сроки службы, условия неявки
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка