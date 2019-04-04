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Факти / Україна

ЗСУ знищили двох бойовиків і ворожу БМП на Донбасі

ЗСУ знищили двох бойовиків і ворожу БМП в районі проведення операції Об’єднаних сил.

ЗСУ знищили двох бойовиків і ворожу БМП на Донбасі

Українські військові знищили двох бойовиків і БМП окупантів в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі.

Проросійські бойовики шість разів відкривали вогонь по позиціях сил ООС.

З гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів вони вели вогонь в районі Новотроїцького.

Поблизу Лебединського ЗСУ потрапили під вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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З мінометів калібрів 120 і 82 мм бойовики обстріляли військових біля Кримського. З міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї відкрили вогонь неподалік Новолуганского, а зі стрілецької зброї – в районі Станиці Луганської.

Втрат серед українських військових немає.

Раніше на Донбасі загинула жінка-доброволець Яна Червона з позивним Відьма.

Джерело: ООС

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