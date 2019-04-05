Вражеский снайпер сегодня около 14.00 обстрелял КПВВ Марьинка на Донбассе. Его пришлось временно закрыть.

В результате обстрела со стороны временно оккупированной территории старший смены на нулевом блокпосту КПВВ Марьинка получил пулевое ранение, сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

По его словам, состояние раненого удовлетворительное.

– Сейчас ему оказана первая медицинская помощь, он доставлен в ближайшее медицинское учреждение. Пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ Марьинка решением штаба ООС временно приостановлен, – объяснил он.

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Пограничники зафиксировали шесть выстрелов из снайперской винтовки.

На тот момент в зоне поражения находилось несколько десятков гражданских лиц, среди которых и дети. Их перевели в укрытие.

Напомним, 24 марта в Луганской области возобновили функционирование КПВВ Золотое для пропуска людей и транспортных средств.

Фото: ООС