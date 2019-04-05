Ворожий снайпер сьогодні близько 14.00 обстріляв КПВВ Мар’їнка на Донбасі. Його довелося тимчасово закрити.
Внаслідок обстрілу з боку тимчасово окупованої території старший зміни на нульовому блокпосту КПВВ Мар’їнка отримав кульове поранення, повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.
За його словами, стан пораненого задовільний.
– Наразі йому надано першу медичну допомогу та доставлено до найближчого медичного закладу. Пропуск осіб та транспортних засобів через КПВВ Мар’їнка рішенням штабу ООС тимчасово призупинено, – пояснив він.
Читайте: Порошенко сказав, коли в ООН обговорять питання миротворців на Донбасі
Прикордонники зафіксували шість пострілів зі снайперської гвинтівки.
На той момент в зоні ураження перебувало кілька десятків цивільних осіб, серед яких і діти. Їх перевели в укриття.
Нагадаємо, 24 березня в Луганській області відновили функціонування КПВВ Золоте для пропуску людей і транспортних засобів.
Фото: ООС