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Факти / Україна

КПВВ Мар’їнка закрили через обстріл снайпера – поранено військового

Ворожий снайпер сьогодні близько 14.00 обстріляв КПВВ Мар’їнка на Донбасі. Його довелося тимчасово закрити.

КПП на Донбасі

Внаслідок обстрілу з боку тимчасово окупованої території старший зміни на нульовому блокпосту КПВВ Мар’їнка отримав кульове поранення, повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

За його словами, стан пораненого задовільний.

– Наразі йому надано першу медичну допомогу та доставлено до найближчого медичного закладу. Пропуск осіб та транспортних засобів через КПВВ Мар’їнка рішенням штабу ООС тимчасово призупинено, – пояснив він.

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Прикордонники зафіксували шість пострілів зі снайперської гвинтівки.

На той момент в зоні ураження перебувало кілька десятків цивільних осіб, серед яких і діти. Їх  перевели в укриття.

Нагадаємо, 24 березня в Луганській області відновили функціонування КПВВ Золоте для пропуску людей і транспортних засобів.

Фото: ООС

Джерело: ДПСУ

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