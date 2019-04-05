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Факты / Украина

Под Одессой испытали крылатые ракеты Нептун

На полигоне в Одесской области прошли успешные испытания новой крылатой ракеты Нептун, которая будет поставлена на вооружение Военно-морских сил Украины.

Ракета Нептун

Завершились испытания украинской крылатой ракеты Нептун от КБ Луч – видео опубликовал в Facebook президент Петр Порошенко.

– Это ракета противокорабельная, ракета береговой охраны. Также она может использоваться Сухопутными силами, – объяснил глава государства.

Читайте: Минобороны показало видео испытания Нептуна

К слову, 4 апреля на юге Одесской области также провели контрольные испытания ракетных комплексов Ольха М.

Источник: Петро Порошенко

Фото: Петро Порошенко

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