На полигоне в Одесской области прошли успешные испытания новой крылатой ракеты Нептун, которая будет поставлена на вооружение Военно-морских сил Украины.

Завершились испытания украинской крылатой ракеты Нептун от КБ Луч – видео опубликовал в Facebook президент Петр Порошенко.

– Это ракета противокорабельная, ракета береговой охраны. Также она может использоваться Сухопутными силами, – объяснил глава государства.

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К слову, 4 апреля на юге Одесской области также провели контрольные испытания ракетных комплексов Ольха М.

Источник: Петро Порошенко

Фото: Петро Порошенко