На юге Одесской области провели контрольные испытания ракетных комплексов Ольха М.

Президент Петр Порошенко сообщил в Facebook, что сегодня на юге Одесской области провели успешные испытания ракетных комплексов Ольха М, что стало завершающим этапом их создания.

По словам президента, новый ракетный комплекс обладает повышенной точностью и большим радиусом действия.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Ольха М приняли на вооружение ВСУ и уже начали производство ракет.

Они способны точно поражать вражеские позиции на расстоянии около 130 км.

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К слову, в Хмельницкой области провели испытания ударных беспилотников Bayraktar TB2, которые поставила Турция.

Видео: Петр Порошенко