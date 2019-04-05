На полігоні в Одеські області пройшли успішні випробування нової крилатої ракети Нептун, що буде поставлена на озброєння Військово-морських сил України.

Завершились випробування української крилатої ракети Нептун від КБ Луч – відео опублікував у Facebook президент Петро Порошенко.

– Це ракета протикорабельна, ракета берегової охорони. Також вона може використовуватися Сухопутними силами, – пояснив глава держави.

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До слова, 4 квітня на півдні Одеської області також провели контрольні випробування ракетних комплексів Вільха М.

Джерело: Петро Порошенко

Фото: Петро Порошенко