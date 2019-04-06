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Факты / Украина / Политика

Председатель Херсонской ОГА подал в отставку

Руководитель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев написал заявление об отставке.

Председатель Херсонской ОГА подал в отставку

Председатель ОГА Херсонщины Андрей Гордеев написал заявление об отставке на имя президента Украины Петра Порошенко.

Народный депутат Александр Спиваковский сообщил, что это было добровольное решение Гордеева.

– С пониманием того, что если есть претензии и сомнения – нужно дать возможность следствию прозрачно и четко выявить все обстоятельства ужасного убийства, – написал Спиваковский.

Политик написал, что скоро Гордеев пройдет проверку на полиграфе.

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Напомним, Шевченковский суд отстранил подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк Владислава Мангера с должности председателя Херсонского областного совета на месяц – до 6 апреля 2019 года

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