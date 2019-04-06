Руководитель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев написал заявление об отставке.

Председатель ОГА Херсонщины Андрей Гордеев написал заявление об отставке на имя президента Украины Петра Порошенко.

Народный депутат Александр Спиваковский сообщил, что это было добровольное решение Гордеева.

– С пониманием того, что если есть претензии и сомнения – нужно дать возможность следствию прозрачно и четко выявить все обстоятельства ужасного убийства, – написал Спиваковский.

Политик написал, что скоро Гордеев пройдет проверку на полиграфе.

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Напомним, Шевченковский суд отстранил подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк Владислава Мангера с должности председателя Херсонского областного совета на месяц – до 6 апреля 2019 года