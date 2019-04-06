Керівник Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв написав заяву про відставку.

Глава ОДА Херсонщини Андрій Гордєєв написав заяву про відставку на ім’я президента України Петра Порошенка.

Народний депутат Олександр Співаковський повідомив, що це було добровільне рішення Гордєєва.

– З розумінням того, що якщо є претензії та сумніви — потрібно дати можливість слідству прозоро і чітко виявити всі обставини жахливого вбивства, — написав Співаковський.

Політик написав, що скоро Гордєєв пройде перевірку на поліграфі.

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Нагадаємо, Шевченківський суд відсторонив підозрюваного у вбивстві Катерини Гандзюк Владислава Мангера з посади голови Херсонської обласної ради на місяць — до 6 квітня 2019 року