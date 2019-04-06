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Факти / Україна / Політика

Глава Херсонської ОДА подав у відставку

Керівник Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв написав заяву про відставку.

Глава Херсонської ОДА подав у відставку

Глава ОДА Херсонщини Андрій Гордєєв написав заяву про відставку на ім’я президента України Петра Порошенка.

Народний депутат Олександр Співаковський повідомив, що це було добровільне рішення Гордєєва.

– З розумінням того, що якщо є претензії та сумніви — потрібно дати можливість слідству прозоро і чітко виявити всі обставини жахливого вбивства, — написав Співаковський.

Політик написав, що скоро Гордєєв пройде перевірку на поліграфі.

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Нагадаємо, Шевченківський суд відсторонив підозрюваного у вбивстві Катерини Гандзюк Владислава Мангера з посади голови Херсонської обласної ради на місяць — до 6 квітня 2019 року

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