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Факты / Украина / Политика

Готов ли он к должности президента? Гриценко встретился с Зеленским

Анатолий Гриценко провел встречу с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским.

Готов ли он к должности президента? Гриценко встретился с Зеленским

Анатолий Гриценко провел встречу с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским и поделился впечатлениями по вопросам, которые считает общественно важными.

– Не для собственного трудоустройства или вхождения нашей команды в его команду, а чтобы почувствовать и понять человека, который имеет реальный шанс стать главой государства, – отметил Анатолий Гриценко.

По его словам, Владимир Зеленский не готов стать президентом, но он ответственность осознает, готов прилагать усилия и намерен опираться на профессионалов.

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– Будет ли он терпеть коррупцию и мародерство? Нет, не будет. Будет ли он сдавать Украину Путину, отказываться от курса на вступление в НАТО и ЕС, или унижать украинский язык? Нет, не будет, – добавил Гриценко.

Гриценко отметил, что Владимир Зеленский не имеет никаких обязательств перед Игорем Коломойским и договоренностей с кем-то из нынешних чиновников.

Кроме того, Зеленский рассказал, что еще не определился с кадровыми назначениями.

По словам Гриценко, Зеленский пойдет на дебаты с Порошенко и уже серьезно к ним готовится.

К слову, политолог Андрей Золотарев поделился мнением, сможет ли Владимир Зеленский объединить страну.

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