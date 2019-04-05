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Факты / Украина / Политика

Политолог назвал, с какими политиками может объединиться Зеленский

Андрей Золотарев поделился мнением, сможет ли Владимир Зеленский объединить страну.

Володимир Зеленський

Главная задача Владимира Зеленского на ближайшие 2 недели – убедить электорат в том, что он сумеет сшить страну, убрать барьеры, которые нынешняя власть искусственно создала и обострила за последние годы.

Прекратить деление украинцев на белых и красных – поклонников евроинтеграции и внеблокового статуса, адептов ПЦУ и УПЦ, тотальной украинизации и расширения языковых прав нацменьшинств.

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Журналисты также отмечают, что Зеленский действительно может выступить в роли объединителя страны.

Поэтому ему простят союзы как с отдельными политиками из нынешней коалиции, так и бывшими регионалами, такими как Відродження и Воля народа.

А вот с кем Зеленскому категорически нельзя объединяться, так это с находящимися под крылом Виктора Медведчука откровенно пророссийскими политиками из Оппозиционного блока Бойко и За життя Рабиновича, а также с радикально настроенными националистами, – прокомментировал политолог Андрей Золотарев.

Напомним, Зеленский предложил Тимошенко модерировать дебаты.

Источник: Фокус

Фото: УНИАН

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