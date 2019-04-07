Анатолій Гриценко провів зустріч із кандидатом у президенти України Володимиром Зеленським.
Анатолій Гриценко провів зустріч із кандидатом у президенти України Володимиром Зеленським та поділився враженнями щодо питань, які вважає суспільно важливими.
– Не для власного працевлаштування чи входження нашої команди в його команду, а щоб відчути і зрозуміти людину, яка має реальний шанс стати главою держави, – зазначив Анатолій Гриценко.
За його словами, Володимир Зеленський не готовий стати президентом, але він відповідальність усвідомлює, готовий докладати зусиль та має намір спиратися на професіоналів.
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– Чи буде він толерувати корупцію і мародерство? Ні, не буде. Чи буде він здавати Україну Путіну, відмовлятися від курсу на вступ до НАТО і ЄС, чи принижувати українську мову? Ні, не буде, – додав Гриценко.
Гриценко зазначив, що Володимир Зеленський не має ніяких зобов’язань перед Ігорем Коломойським та домовленостей з кимось із нинішніх високопосадовців.
Крім того, Зеленський розповів, що ще не визначився з кадровими призначеннями.
За словами Гриценка, Зеленський піде на дебати з Порошенком та вже серйозно до них готується.
До слова, політолог Андрій Золотарьов поділився думкою, чи зможе Володимир Зеленський об’єднати країну.