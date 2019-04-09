Поезд Киев-Варшава вошел в список лучших ночных маршрутов Европы.
Поезд Укрзализныци Киев-Варшава вошел в список лучших ночных маршрутов Европы по версии издания CNN, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
– Поздравляю Укрзализныцю. Поезд Киев – Варшава вошел в перечень CNN Лучших ночных поездов Европы. Поезд №1 идет в ЕС, – написал он.
Украинский поезд занял 15 место.
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В CNN отметили, что список составлен, основываясь на данных сайта для путешественников Manin The Seat 61.
Топ-3 списка наиболее комфортных ночных поездов: Лондон – Форт-Уильям, Мадрид – Лиссабон, Париж – Рим.
Ранее Укрзализныця анонсировала запуск нового поезда в Берлин (Германия).
Источник: Владимир Омелян/Facebook
Фото: cfts.org.ua