Поїзд Київ-Варшава увійшов до списку кращих нічних маршрутів Європи.

Поїзд Укрзалізниці Київ-Варшава увійшов до списку найкращих нічних маршрутів Європи за версією видання CNN, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

– Вітаю Укрзалізницю. Поїзд Київ – Варшава увійшов до переліку CNN Кращих нічних поїздів Європи. Поїзд №1 йде в ЄС, – написав він.

Украинский поезд занял 15 место.

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У CNN відзначили, що список складений, грунтуючись на даних сайту для мандрівників Manin The Seat 61.

Топ-3 списка найкомфортніших нічних потягів: Лондон – Форт-Уїльям, Мадрид – Ліссабон, Париж – Рим.

Раніше Укрзалізниця анонсувала запуск нового поїзда до Берліну (Німеччина).

Источник: Володимир Омелян/Facebook

Фото: cfts.org.ua