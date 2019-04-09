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Факти / Україна

Поїзд Київ-Варшава увійшов до списку найкращих у Європі

Поїзд Київ-Варшава увійшов до списку кращих нічних маршрутів Європи.

Поїзд Київ-Варшава увійшов до списку найкращих у Європі

Поїзд Укрзалізниці Київ-Варшава увійшов до списку найкращих нічних маршрутів Європи за версією видання CNN, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

– Вітаю Укрзалізницю. Поїзд Київ – Варшава увійшов до переліку CNN Кращих нічних поїздів Європи. Поїзд №1 йде в ЄС, – написав він.

Украинский поезд занял 15 место.

Читайте: Укрзалізниця запустить ще один потяг в Європу

У CNN відзначили, що список складений, грунтуючись на даних сайту для мандрівників Manin The Seat 61.

Топ-3 списка найкомфортніших нічних потягів: Лондон – Форт-Уїльям, Мадрид – Ліссабон, Париж – Рим.

Раніше Укрзалізниця анонсувала запуск нового поїзда до Берліну (Німеччина).

Источник: Володимир Омелян/Facebook

Фото: cfts.org.ua

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