В июне Укрзализныця планирует запустить поезд из Мукачево в Кошице (Словакия).

Однако тестовый рейс по этому маршруту запланирован уже на 2 апреля, сообщил глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов в Facebook.

По его словам, украинцы смогут добраться этим поездом до словацкого Кошице за четыре часа.

– В прошлом году мы удачно запустили рейс в Будапешт, тоже евроколеей. Намерения свои не меняем – именно украинское Мукачево должно стать мощным пассажирским хабом для путешествий по Европе, – отметил Кравцов.

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Он также уточнил, что график поезда Мукачево-Кошице будет составлен таким образом, чтобы пассажиры могли запланировать маршруты с пересадками: со станции Кошице – в Прагу и Братиславу; со станции Мукачево – в Запорожье, Львов, Харьков, Киев, Ужгород, Одессу и другие города.

Ранее Укрзализныця анонсировала также запуск нового поезда в Берлин (Германия).

Фото: Євген Кравцов